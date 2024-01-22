Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet ağına dair detaylar ortaya çıktı

İmar mevzuatına uymayan yüzlerce villa! Nisan ayında sahiplerine teslim edilecekti, 8 milyar TL'lik villa projesi rüşvet çetesini ortaya çıkardı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye çalışanları, mühendisler ve mütaahitlerden oluşan 22 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan aramada çok sayıda sahte belge ve ruhsat bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil olmak üzere 8 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.





ZEMİ ETÜDÜ OLMADAN 144 VİLLA İNŞASI BAŞLANMIŞ

Soruşturma dosyasında rüşvet operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 144 villanın inşasına zemin etüdü olmadan başlandığı ve zemin etütlerinin yapılmış gibi göstermek için sahte belgeler hazırlandığı tespit edildi. Belediyeden onay ve evrak işlemleri için zemin etüt firmalarına baskı yapıldığı ve firmalardan değişen miktarlarda rüşvet istendiği de soruşturmada belirtildi.

Villa projesinde bilirkişi incelemesi yapıldı. İnşaatlarda fore kazık olmadığı, inşaat temellerinin kanuna uygun olmadığı ve sahte imzalı evraklarla onaylandığı anlaşıldı. İskan almadan önce yapılması gereken denetimlerde de sahte belgeler hazırlandığı ortaya çıktı. Soruşturmada villa projesinin imar kanununa uymadığı raporlarla belirlendi. Valilikten izin alınarak 144 villanın yıkılması istendi.



