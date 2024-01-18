Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma genişliyor

Büyükçekmece Belediyesi'nde imar konusunda rüşvet suçlamasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında, ilçede nisan ayında yerleşime açılması beklenen 140 lüks villanın temelsiz inşa edildiği ortaya çıktı. Villaların değeri yaklaşık 8 milyar lira.

Fore kazığı olmadan, sismik test yapılmadan ve yapı denetimcilerin göz yumduğu villalar için sahte rapor hazırlandığı ortaya çıktı. Üniversite hocalarından oluşan bilirkişi heyetinin raporu ve 2 ayrı keşif raporuna göre, belediye çalışanları rüşvet alarak usulsüz yapılara ruhsat verdi.





RÜŞVET OPERASYONUNDA 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit ettikten sonra eş zamanlı baskın yaptı. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. de dahil olmak üzere 22 kişi yakalandı. Adreslerde arama yapıldı ve 2 ruhsatsız tabanca, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın ve 43 çeyrek altın bulundu.