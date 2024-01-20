Büyükçekmece Belediyesi önünde kadına şiddet: Saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu

Başörtülü bir kadına boğazını sıkma ve sözlü saldırıda bulunulduğu anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu olayı yapan zanlının, A Haber'den Ahmet Nazif Vural ve Hüseyin Koçak'ı darp ettiği için gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Serhat A. olduğu ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Önce bir basın emekçisine alçak saldırı, sonra başörtülü vatandaşımıza ağıza alınmayacak hakaretler. Şehit ailelerimize, kadınlarımıza ve kutsallarımıza zehir kusan köhne zihniyet ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Hakarete uğrayan vatandaşımızın tüm hukuki süreçlerinde yanında olacağız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi'nde imarla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarının belediye binasındaki odalarında arama yapılırken, belediye çalışanları şüphelilere alkış ve sloganlarla destek çıktı. Belediye çalışanları, ara sıra polis ekiplerine ve gazetecilere karşı tepki gösterdi. A Haber'den Vural ve Koçak, kargaşa sırasında darp edildiklerini belirterek savcılığa başvurdu. Zanlılardan Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.





BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖNÜNDE DARB EDİLEN NEBİHA YETİMOĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan 6 kişi de dahil olmak üzere 22 şüpheli, 140 villalık bir sitenin imarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyon sonrası belediye binasının önünde bir grup belediye personeli, şüphelilere destek için sloganlarla protesto yaptı. Bu sırada yoldan geçmekte olan Nebiha Yetimoğlu ile gruptan Hasan Akkuş arasında çıkan tartışmada, Akkuş, Yetimoğlu'nun boğazını sıkıp küfür etti. Bu olay, kameralar tarafından kaydedildi.

Nebiha Yetimoğlu, Hasan Akkuş'un boğazını sıkarak saldırmasının ardından polise başvurdu. Hasan Akkuş'a 'kasten yaralama' ve 'hakaret'ten dava açıldı.

KADINA ŞİDDET OLAYINA ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Kadına şiddet görüntüleri toplumda büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o görüntülere, "n ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir" diyerek tepki gösterdi.