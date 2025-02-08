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Büyükçekmece D-100 Kara Yolu Yeniden Trafiğe Açıldı

Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:43
Büyükçekmece D-100 Kara Yolu Yeniden Trafiğe Açıldı

Büyükçekmece'de D-100 Kara Yolu Yeniden Kullanıma Açıldı

Büyükçekmece D-100 kara yolunda meydana gelen makaslama kazası sonrası kapatılan Edirne istikameti, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaza Detayları

D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan 31 AGU 683 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak makasladı. Bariyerlere çarpan tır, diğer araçların geçişini engelleyerek trafiğin durmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapattı ve trafik akışını yan yoldan kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde önemli bir trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin Çalışmaları

Kazanın ardından olay yerine intikal eden ekipler, kaza yapan tırı kaldırmak için yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun gayretleri sonrası yol, Edirne istikametinde yeniden trafiğe açıldı.

Tır şoförünün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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