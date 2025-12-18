Büyükçekmece'de 32 Bağımsız Bölümlü Riskli Site Yıkıldı

Belediye ve vatandaş iş birliğiyle kentsel dönüşüm adımı

Büyükçekmece Belediyesi, deprem riskini azaltmak ve güvenli şehirleşmeyi sağlamak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekinoba Mahallesinde bulunan ve 1992 yılında inşa edilen riskli yapı, belediye ekiplerinin denetiminde belediye ve vatandaş iş birliğiyle yıkıldı.

Söz konusu yapı, Moroğlu Sitesi olarak bilinen ve 4 bloktan oluşan bir yerleşkeydi. Yıkılan A blok, toplam 32 bağımsız bölüm içeriyordu ve arsa büyüklüğü 4173 metrekare olarak kaydedildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, yıkım süreci ve deprem hazırlıklarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

‘’Bugün Ekinoba Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde 4 bloktan oluşan Moroğlu Sitesi’ndeyiz. Bu binaların yapılış tarihi 1992 yılı ve 4173 metrekare arsaya sahipler. Şu an önünde bulunduğumuz yıkımı yapılan blok, A blok. Toplam 32 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Burada oturan vatandaşlarımız, belediye ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyorlar ve bu sürecin sonunda yapılan incelemelerde bina, riskli yapı statüsünde tespit ediliyor. Bugün de yıkım için buraya gelmiş bulunuyoruz. Yıkımdan sonra burada toplam 40 bağımsız bölümden oluşan içinde kapalı otoparkı, yeşil alanları olan bir yapı planlanmaktadır. Burada yine vatandaşlarımız, ‘’Yarısı Bizden’’ kampanyasından faydalanmayı planlanmaktadırlar. Ben bu bölgede oturan, özellikle riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza bir an önce kentsel dönüşüm sürecini başlatmalarını ve devletimizin verdiği bu ‘’Yarısı Bizden’’ kampanyasından faydalanmalarını davet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.’’

Belediye yetkilileri, benzer riskli yapıların tespit ve yıkım süreçlerinin devam edeceğini, dönüşüm sonrası alanlarda modern donatıların ve güvenli yaşam alanlarının öncelik olacağını bildirdi.

