Büyükçekmece'de Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Büyükçekmece'de Tekne Kurtarma Operasyonu

Büyükçekmece açıklarında arıza yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hızlı müdahale ile kurtarıldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki tekne, Baba Burnu önlerinde karaya oturmaktan kurtarıldı.

Kurtarma Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, arızalı teknenin KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli bir şekilde yedeklendiğini belirtti. Tekne, West İstanbul Marina’ya başarılı bir şekilde yanaştırıldı.

Bu olay, Kıyı Emniyeti'nin deniz güvenliğini sağlamak için gösterdiği çalışma ve hızlı yanıt verme yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.