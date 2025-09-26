Büyükçekmece'de D-100'de Kamyon Devrildi: Ankara İstikameti Trafiğe Kapandı

Güzelce mevkiinde kontrolünü kaybeden araç devrildi, kaza anı kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı T'nin kullandığı 34 DB 3036 plakalı araç, Güzelce mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu artarken, ulaşım geçici olarak yan yollardan sağlanıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ulaşımı ve güvenliği sağlamaya çalışıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, kaza anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi ve aracın bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Yetkililer araç kaldırılıp yol güvenli hale getirilene kadar bölgedeki sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıyor.