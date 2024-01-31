Büyükçekmece'de dehşet veren olay: Ruhsatsız villanın temelinden şehit kemikleri çıktı

Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon düzenlenmesi sonucu 21 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Operasyonun konusu olan villaların inşaatında şehit kemikleri çıktı. Anıtlar Kurulu, belediyeye inşaatı durdurması için yazı yolladı. CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, olayın ayrıntılarını anlattı.

Büyükçekmece'de dehşet veren olay: Ruhsatsız villanın temelinden şehit kemikleri çıktı
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Valiliğe yıkım yazısı gönderilen 140 villanın temelsiz, fore kazıksız ve sismik testler yapılmadan inşa edildiği ortaya çıktı. Belediye çalışanlarının rüşvet alarak usulsüz yapılara ruhsat verdikleri tespit edildi.

büyükçekmece belediyesi rüşvet davası

Bilirkişi raporunun ardından bir rapor daha çıktı. Anıtlar Kurulu, şehit kemikleri ihtimaline karşı araştırma yapılmasını istedi. Bölgenin Osmanlı askerlerinin Balkan savaşında kullandığı savunma hattı olduğu anlaşıldı. Anıtlar Kurulu, Büyükçekmece Belediyesine 24 Kasım 2023'te inşaatı durdurması için yazı yolladı. Ancak inşaat devam etti. Bu noktaya gelindi. Eski paralar da bulundu. Kemiklerin 4 kişiye ait olduğu tespit edildi.

Villaların değeri 50-60 milyon arasında olduğu belirtilirken, fore kazık ve temelde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi. Zemin kumlu çıktı bilirkişi raporunda. İnşaat şimdilik durduruldu. Depreme karşı dayanıklı değil villalar.

büyükçekmece belediyesi rüşvet davası

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 8'İ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskice Mahallesi'ndeki 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır ve 5 belediye personeli dahil olmak üzere 21 kişi 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G, Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da vardı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 140 villanın yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı yolladı. Villaların temelsiz, fore kazıksız ve sismik testler yapılmadan inşa edildiği ortaya çıktı. Belediye çalışanlarının rüşvet alarak usulsüz yapılara ruhsat verdikleri tespit edildi.

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