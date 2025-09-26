Büyükçekmece'de Devrilen Kamyon: D-100 Ankara İstikameti Trafiğe Açıldı

Büyükçekmece Güzelce'de devrilen 34 DB 3036 plakalı hafriyat kamyonu nedeniyle kapanan D-100 kara yolu Ankara istikameti, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:23
Güncelleme: Yolun ulaşıma açıldığı bilgisi eklendi

Büyükçekmece Güzelce mevkisinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Ankara istikameti, yapılan müdahaleler ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazada sürücü İsmail Hakkı T idaresindeki 34 DB 3036 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. Olayın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafiğin kontrollü şekilde verildiğini bildirdi.

Ayrıca kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun devrilmesi ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

