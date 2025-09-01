Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 47 bin 385 lira Ceza, Ehliyete 60 Gün El Koyma

Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye ağır ceza
Olay ve soruşturma
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 30 Ağustos'ta Başkent Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasını araştırdı.
Görüntülerdeki aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan tespitle sürücü M.B.T. (21) kimliği belirlendi ve polis ekiplerince yakalandı.
Uygulanan yaptırımlar
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, M.B.T.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
