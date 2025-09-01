DOLAR
41,11 0,15%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.596,45 -0,74%
BITCOIN
4.488.371,77 -0,06%

Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 47 bin 385 lira Ceza, Ehliyete 60 Gün El Koyma

Büyükçekmece'de Başkent Caddesi'nde drift yapan M.B.T.'ye 47 bin 385 lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:49
Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 47 bin 385 lira Ceza, Ehliyete 60 Gün El Koyma

Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye ağır ceza

Olay ve soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 30 Ağustos'ta Başkent Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasını araştırdı.

Görüntülerdeki aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan tespitle sürücü M.B.T. (21) kimliği belirlendi ve polis ekiplerince yakalandı.

Uygulanan yaptırımlar

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, M.B.T.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin...

Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira para cezası kesildi.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Denizli'de Yeni Doğan Kaçırma Girişimi: Baba "Bebeğimiz Poşette Ölebilirdi"
3
Devrim Arabaları Eskişehir'de Açık Hava Sinemasında
4
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması — 15 Üniversite Finalde
6
Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü
7
İzmir Konak'ta Yeğenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark