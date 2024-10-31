Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Kadın Cinayeti: Zanlılara Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Kadın Cinayetinde İki Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran tarihinde halıya sarılı ve ayaklarına ağır cisimler bağlı halde ölü bulunan Sedef Güler ile ilgili olarak Y.G. ve F.B. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olayın Ayrıntıları

Fezlekede, olayın meydana geldiği yerin Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Gülcemal Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağı olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, Güler'in cesedinin sarıldığı halının çuval ve perde parçalarıyla kaplı olduğu, ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise zincir ile sıkı şekilde bağlandığı tespit edildi.

Kimlik Tespiti ve İzlerin Takibi

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cesedin kimliği, alınan parmak izleri ile doğrulandı. Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sorgulamasında cesedin Sedef Güler'e ait olduğu kaydedildi. Ayrıca halının üzerinde bulunan “Karaca” etiketinin, halı yıkama fabrikasına ait olduğu ve halının sahibinin Z.E. olduğu tespit edildi. Z.E.'nin emlak işiyle uğraştığı ve halının bulunduğu daireyi şüpheli F.B.'ye kiraladığı ifade edildi.

Olayın Gelişimi

Y.G. ve kızı H.Y.G.'nin adresine ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu Y.G'nin 4 Temmuz'da siteye girdiği ve Sedef Güler ile tartıştıkları ortaya çıktı. İzleyen günlerde çiftin, Güler’i öldürdükleri ve cesedi yok etmek için plan yaptıkları belirlendi. 6 Haziran'da tekrar bir araya geldikleri, cesedi Mimar Sinan Köprüsü'nden denize attıkları kaydedildi.

Yurt Dışına Kaçma Planları

Olay sonrası Y.G.'nin yurt dışına kaçma planı yaptığı, F.B.'nin ise Esenler'deki ikametine gittiği bildirildi. F.B., olay günü polisle yaptığı görüşmede Güler’in cansız bedenini halıya sarıp denize attıklarını aktardı.

Otopsi Sonuçları ve Son Gelişmeler

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda, Sedef Güler'in ölüm nedeninin tam olarak belirlenemediği; ancak vicudunda uyuşturucu madde tespit edildiği, baş ve boyun bölgelerindeki çürüme nedeniyle detaylı bir inceleme yapılamadığı belirtildi. Y.G. ve F.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilirken, Y.H.A. hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenildi. Dosya, ağır ceza mahkemesinin takdirine sunulacak.