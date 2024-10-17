Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada

Büyükçekmece'de Tehlikeli İnşaat Anları

Büyükçekmece'de, Fatih Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta çalışan bir işçinin, kule vincinin halatına oturarak yan tarafta bulunan inşaata geçişi dikkat çekti.

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. Çalışan işçi, hiçbir tehlike hissetmeden vinç halatına oturarak yan taraftaki inşaata geçti. Bu tehlikeli geçiş, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İş güvenliği açısından son derece risky olan bu durum, inşaat sektöründeki önemli güvenlik önlemlerinin göz ardı edildiğini de gözler önüne seriyor.