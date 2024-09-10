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Büyükçekmece'de Riskli Bina Yıkımında Deniz Kabukları Bulundu

Büyükçekmece'deki deprem riski taşıyan binanın yıkımında deniz kabukları ve yapısal eksiklikler tespit edildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:06
Büyükçekmece'de Riskli Bina Yıkımında Deniz Kabukları Bulundu

Büyükçekmece'de Yıkım Çalışmaları Başladı

Büyükçekmece, Ulus Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanılan riskli bir bina, hem yapısal sorunları hem de malzeme kalitesi ile dikkat çekiyor.

Yapının İncelemesi ve Bulunan Sorunlar

5 katlı, 12 bağımsız bölümden oluşan binanın kolon ve kirişlerinin ince olduğu, ayrıca betonunda deniz kabuklarına rastlandığı belirlendi. Yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün da yakından takip etti.

Tepecik Bölgesi'nin Önemi

Başkan Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaptı ve Tepecik bölgesinin kendileri için hayati olduğunu belirtti.

Riskler ve Gelecek Senaryoları

Akgün, yıkılan binalardaki demir donatısının son derece düşük standartlarda olduğunu ifade ederek, "Bu binada eğer şu anda 10 ton demir varsa yeni teknolojide bu binada 30 ton demir olmalı. Eğer 5,5 büyüklüğünde bir deprem olursa, bu bölge yerle bir olur," şeklinde konuştu.

Yıkım Çalışmalarının Devamı

Başkan Akgün, incelemeleri sırasında beton ve demirlerdeki mevcut teknik eksiklikleri gazetecilere göstererek, bu tür yapıların güvenli bir yaşam alanı sunmadığını vurguladı.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon...

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açıklamalarda bulundu.

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