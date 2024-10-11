Büyükçekmece'de Savcıya Yapılan Tehditten 9 Gözaltı

Büyükçekmece'de Savcının Tehdit Edilmesi Üzerine Gözaltılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'ye yönelik ölümle tehdit iddiaları üzerine 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tehdit İçeren Telefon Görüşmeleri

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özel bir hastanede yürütülen bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'ye avukat A.A tarafından yapılan telefon görüşmesinin tehdit içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler doğrultusunda 9 şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmıştır” denildi.

Silahlar Ele Geçirildi

Soruşturma sırasında, ruhsatsız iki tabancanın da ele geçirildiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre avukat A.A, 30 Ağustos'ta, "Yeni Doğan" isimli çeteye yönelik soruşturma yürüten savcı Y.E.'ye tehditler içeren konuşmalar yapmış, savcının aile üyelerinin yaşadığı yerlerle ilgili korkutucu bildirimlerde bulunmuştur. A.A, savcıya suikast planını gerçekleştirecek grubu da açık bir şekilde öne sürmüştür.

Soruşturma Devam Ediyor

Savcının yakınlarına ait kişisel bilgilerin nasıl sızdırıldığına yönelik detaylı bir araştırma başlatılmıştır. Ayrıca A.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da teknik takip kararı alınmış ve savcının ofisine ses kayıt cihazı yerleştirilmiştir. Görüşmelerin içeriği doğrultusunda, savcının ailesi için ciddi bir tehdit oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Ön araştırma sonucunda savcının bilgilerini sorgulayan 3 jandarma personeli üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir. İki jandarma ifadesi için çağrılırken, diğerinin ifadeleri için talimat yazılmıştır.

Gözaltına alınan 9 şüpheliyle birlikte soruşturma devam etmektedir.