Büyükçekmece'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Otomobil Yolda Alev Alev Yandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, kullanılamaz duruma geldi. Olay, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü, otomobilden çıkan dumanları fark eder etmez aracı yolun sağına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü, ancak araç artık kullanılamaz hale gelmişti.

Yangının Sebebi Yokuş ve Kaygan Zemin

Otomobilin yokuş yukarı çıkmak isterken kaygan zemin nedeniyle duraksadığı ve o esnada yanmaya başladığı iddia edildi. O anlar, çevredeki bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı görüntülerle cep telefonu kamerasına yansıdı.