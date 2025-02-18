Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı Şoku

Büyükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Caddesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından soruşturmaya başladı. Gece yarısı daireye gelen bir şüphelinin, kapının önünde ateş açtığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, saldırganın da aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kazancıoğlu'nun cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın detayları ve motive ettiği sebep üzerine incelemeler sürüyor.