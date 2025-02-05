Büyükçekmece'de Tipi Etkili Oluyor

Büyükçekmece'de Kuvvetli Tipi Etkisi

İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı, özellikle Büyükçekmece'de tipi durumuna dönüştü. Megakentin birçok noktasında etkisini gösteren kar yağışı, özellikle Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir gibi bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

Vatandaşlar Zorluk Yaşıyor

Tipinin etkisiyle dışarıda olan ve toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Sultanbeyli gibi bölgelerde de etkisini sürdüren kar yağışı, yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zor Anlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da yoğun kar yağışı, sürücülere güç anlar yaşatıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.