Büyükçekmece'de Tır Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Büyükçekmece'de bir tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu yol kapandı. O anlar güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:34
Büyükçekmece'de Tır Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Büyükçekmece'de Tır Kazası

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan bir tırın, bariyerlere çarparak D-100 karayolunu kapaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Güzelce mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak dorsesini sürüklemeye başladı.

Olay Anı ve Sonrası

Kaza sonrası ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Olay sonucunda tırın çarpması nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti bir süre boyunca trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında tır yoldan kaldırılarak, trafik akışı normale döndü.

Bariyere çarpan tırın yol kapattığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bu görüntüler, kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

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