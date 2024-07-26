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Büyükçekmece'de Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Büyükçekmece'de gerçekleşen sergi, 16 ülkeden kukla sanatçılarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:35
Büyükçekmece'de Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Büyükçekmece'de Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Hayranlarıyla Buluştu

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Bu sergi, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Farklı Ülkeler, Farklı Sanatçılar

Sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla eserleri sergileniyor. Açılışta bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Serginin küratörü Cengiz Özek, festivale katılanların kuklayı daha yakından tanıyacaklarını belirterek, "Kukla sanatıyla 46 yıldır ilgileniyorum. Kukla, sadece çocukların dünyası değil, yetişkinleri de heyecanlandıran bir sanattır. Bu festivaller, sanatın sınırlarını genişletmemize yardımcı oluyor," dedi.

Kukla Gösterileri ve Etkinlikler

Özek, ziyaretçilerin Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan "Dünya Kuklaları Sergisi"ni ziyaret ederek, 16 farklı ülkeden gelen 85 kuklayı görebileceklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi açılışının ardından, Türkiye'den Ercan Sönmez, Hong Kong'dan Cheung Chun Fai, İtalya'dan Gianluca Di Matteo, İspanya'dan Toni Zafra, Meksika'dan Diego Ugalde ve Peru'dan Jose Navarro gibi ünlü sanatçılar kukla gösterileri sergiledi.

"Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", 3 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi"...

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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