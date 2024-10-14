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Büyükçekmece'de Yangın Panik Yarattı

Karaağaç Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 23:07
Büyükçekmece'de Yangın Panik Yarattı

Büyükçekmece'de Üç Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde yer alan üç katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Olay, Hadımköy-İstanbul Caddesi üzerindeki bir kumaş yıkama atölyesinde ilk olarak bodrum katında başladı.

Ateş Hızla Yayılıyor

Alevler, hızlı bir şekilde iş yerinin birinci ve ikinci katındaki teneke imalathanesine sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte, durumu fark eden çevre sakinleri hemen yangın ihbarında bulundu.

İtfaiye ve Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın sonucunda iş yerinde önemli hasar meydana geldi. Yetkililer, çıkarılan yangının nedenini araştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve yangın öncesi denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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