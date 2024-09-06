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Büyükçekmece'deki Rüşvet Davasında Ara Karar Açıklandı

Büyükçekmece'de 144 villanın rüşvet ve sahte raporlarla inşa edildiği iddialarına ilişkin davada ara karar verildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:51
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davasında Ara Karar Açıklandı

Büyükçekmece'de Rüşvet Davası Devam Ediyor

Büyükçekmece Belediyesi'nde gerçekleşen rüşvet operasyonuna yönelik davada mahkeme süreçleri sürüyor. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Duruşmanın Detayları

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte raporlar ve rüşvet ile inşa edildiği iddialarıyla yargılanan 23 sanık, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu bir grup sanık ile avukatlarının katılımıyla duruşmaya çıktı.

İddianamenin İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 mağdur ve 6 müştekinin ifadesine yer veriliyor. Mağdurların, Gül Yapı'nın '4 Mevsim İstanbul' projesinde deprem dayanıklılığı beyanlarıyla aldatıldıkları ve imar kanunlarına aykırı, ruhsatsız villalarda oturmaya zorlandıkları belirtiliyor.

İddianamede ayrıca, Mayor Sak'ın mesajlarına göre, belediye ve inşaat denetim firmalarınca yapılan usulsüzlükler ve sahte belgelerle rüşvet alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. Niteliksiz yapıların uygunluk raporlarının verilmesi ve sahte belgelerin hazırlanması, dosyadaki olayların odağında yer alıyor.

Sanıkların Ceza Talepleri

Yargılamada, 8 sanık için 100 yıl 3 ay ile 343 yıl 9 ay arasında ceza talep ediliyor. Ayrıca, 15 sanık hakkında ise 97 yıl 3 ay ile 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar, çeşitli suçlamalarla yargılanıyor ve mahkeme eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Büyükçekmece'deki bu davanın sonuçlarının, bölgedeki inşaat uygulamaları ve denetim süreçleri üzerine önemli etkileri olması bekleniyor.

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