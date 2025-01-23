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Büyükelçi Acarsoy, DTÖ'ye Katılan Oylamada Anadolu Ajansı'nı Destekledi

Büyükelçi Acarsoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:45
Büyükelçi Acarsoy, DTÖ'ye Katılan Oylamada Anadolu Ajansı'nı Destekledi

Büyükelçi Acarsoy, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını duyurdu.

Bu etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılarının yıl içinde çektiği en etkileyici kareler yarışacak. Oylama, Türkiye'nin farklı sektörlerdeki başarılarını ve değerlerini yansıtan önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Büyükelçi Acarsoy'un bu oylamaya katılması, Türkiye'nin uluslararası platformlarda aktif rol almayı sürdürdüğünün bir göstergesi olarak da algılanıyor.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy...

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy...

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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