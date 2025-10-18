Büyükelçi Aybet: İsrail'in UNRWA'yı Yasaklama Hakkı Yok

UNESCO'da sert tepki: Türkiye, UNRWA desteğini sürdürecek

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNRWA'nın kuruluş dayanağı olan BM Genel Kurulu'nun 1949 tarihli kararı hatırlatılarak, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya hakkı olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Aybet, UNESCO'nun 222. Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırıma bir son vermesini umuyoruz." dedi.

Ateşkes anlaşmasının tamamen uygulanmasını beklediklerini ifade eden Aybet, müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Metinde şu değerlendirme yer aldı: "İsrail, kıtlığı Filistinlilere karşı bir soykırım aracı olarak kullanıyor. Gazze'deki okul, hastane ve temel altyapıların neredeyse tamamı yıkıldı. Türkiye daima Filistinlilerin yanında oldu ve Gazze için tüm imkanlarını seferber etti."

Büyükelçi Aybet, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını ve UNESCO nezdinde Gazze için oluşturulan yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz."

UNRWA'nın rolü ve Türkiye'nin taahhüdü

Aybet, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan adımlarına karşı çıkarken, kurumun Filistinliler için taşıdığı öneme dikkat çekti: "UNRWA'nın Filistinliler için paha biçilemez rolünün farkındayız. UNRWA, Filistin-İsrail çatışması adil bir barış çerçevesinde çözüme kavuşturulana kadar hayati önem arz eden çalışmalarına devam etmelidir."

UNRWA'nın zorlu koşullarda Filistinli çocuk ve gençlere kaliteli eğitim sunma çabalarını takdir eden Aybet, İsrail'in aldığı kararları "Filistin kimliğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alma girişimleri" olarak değerlendirdiklerini söyledi ve ekledi: "Dolayısıyla, İsrail'in UNRWA'yı dağıtma girişimlerine karşı direnmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, UNRWA'ya desteğini sürdürecektir."

Son olarak Aybet, bu yıl İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında UNRWA'nın Ankara'da bir temsilcilik açması için anlaşma imzalandığını anımsattı.

