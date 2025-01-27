Büyükelçi Dicle, Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema'ya Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin yeni Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya güven mektubunu sunarak resmi görevine başladı. Tören, başkent Lusaka'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleştirildi.

Büyükelçi Dicle, teslim ettiği mektubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018'de gerçekleştirdiği Zambiya ziyaretinden bu yana ikili ilişkilerin birçok alanda geliştiğini ifade etti. Dicle, Türkiye'nin bölgedeki istikrarlı yapısı ile Zambiya'nın kalkınma gündemini izlediğini ve destek olmayı hedeflediğini belirtti.

Özellikle tarım, turizm, imalat, enerji, inşaat ve güvenlik alanlarında karşılıklı fayda temelinde işbirliklerinin artırılmasını amaçladığını vurgulayan Dicle, son dönemde Zambiya’nın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması ve Kabulonga Trust okulunun Türkiye Maarif Vakfına devri gibi gelişmelerin ilişkileri derinleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hichilema ise Türkiye’nin Zambiya’nın yolsuzlukla mücadelesine olan desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti. Hichilema, Türk yatırımcıların Zambiya'da daha fazla yatırım yapmalarını ve madencilik sektöründe ortaklıklar kurmalarını istedi.

Lusaka Büyükelçiliğinden edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Zambiya arasında 2020'de yaklaşık 20 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2023 itibarıyla 52 milyon dolara yükseldi. Türk yatırımlarının Zambiya'daki 4 binden fazla kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Ülkede yaklaşık 600 Türk vatandaşı da yaşamaktadır.

Türkiye'nin yeni Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle (fotoğrafta), Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya güven mektubunu sunarak göreve başladı. Cumhurbaşkanı Hichilema, Büyükelçi Dicle'yi, başkent Lusaka'daki Cumhurbaşkanlığında kabul etti.