Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Büyükelçi Erciyes, bu etkinliğin önemine değinirken, Anadolu Ajansı'nın uluslararası alandaki rolünü ve katkılarını vurguladı.

Oylama, görsel sanatların desteklenmesi ve haber merkezi olarak Anadolu Ajansı'nın sunduğu kaliteli içeriklerin ön plana çıkarılması amacıyla gerçekleştirildi. Erciyes, sunulan fotoğrafların her birinin kendine özgü bir hikaye barındırdığını belirtti.

Büyükelçi Erciyes, emek veren tüm fotoğrafçıları ve katılımcıları tebrik ederek, etkinliğin başarılı geçmesini diledi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.