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Büyükelçi Gökhan Turan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve sanatın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:49
Büyükelçi Gökhan Turan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu organizasyon, yıllar boyunca Türkiye'nin önemli anlarını fotoğraf sanatında öne çıkartmaktadır.

Oylamada yer almak, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasına ve çeşitli bakış açılarını bir araya getirmeye olanak sağlıyor. Turan, katılımıyla birlikte sanatın bireyler ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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