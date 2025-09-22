Büyükelçi Jill Morris'ten Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a Resmi Ziyaret

Ziyaretin Detayları

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Morris ve beraberindeki heyet Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Morris, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve ardından Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tuncay Akkoyun, Jill Morris'e teşekkür etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris (solda), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.