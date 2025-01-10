Büyükelçi Kaymakcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bu etkinlikte, Türkiye'nin uluslararası arenada yer alan önemli figürleri ve medya temsilcileri bir araya gelerek, fotoğraf sanatını ve medya gücünü kutladılar.

Büyükelçi Kaymakcı, oylama süreçlerine olan katkılarıyla dikkat çekerken, Anadolu Ajansı'nın haber üretimindeki rolüne de vurgu yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kaymakcı, "Özgür Suriye" kategorisinde tercihini Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" başlıklı karesinden yana kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kaymakcı, "Özgür Suriye" kategorisinde tercihini Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" başlıklı karesinden yana kullandı.