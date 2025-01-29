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Büyükelçi Olgan Bekar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:45
Büyükelçi Olgan Bekar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal hayatına katkıda bulunma amacı taşıyor.

Büyükelçi Bekar, oylamaya katılmasının yanı sıra, Anadolu Ajansı'nın görsel gazetecilik alanındaki katkılarını ve bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Oylama sürecinin, sanatçıların çalışmalarına sahip çıkmak ve kamuoyunu fotoğraf sanatı hakkında bilgilendirmek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl olduğu gibi bu sene de çeşitli kategorilerde gerçekleştirildi. Bekar, oylamaya katılarak hem Türk sanatını desteklediğini belirtti hem de bu tür organizasyonların uluslararası işbirliklerini artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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