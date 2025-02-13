Büyükelçi Ömür Ünsay, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ömür Ünsay, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak bu özel etkinliğe destek verdi. Oylama, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekici anların fotoğraflarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl 8. kez gerçekleştirilen oylama, fotoğraf sanatını ve haberciliği bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anları değerlendirme fırsatı sunuyor. Büyükelçi Ünsay, etkinliğin önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın gazetecilik alanındaki katkılarının altını çizdi.

Büyükelçi Ünsay'ın bu oylamaya katılımı, Türkiye'nin uluslararası platformda kültürel ve sanatsal etkinliklere verdiği önemi bir kez daha göstermektedir. Anadolu Ajansı'nın bu tür faaliyetlerle, dünya genelindeki Türk diasporasına ulaşmayı hedeflediğini belirtti.