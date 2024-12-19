Büyükelçi Ossowski, Hatay'da Restorasyon ve Dayanışma İncelemesi Yaptı

Hatay'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Kritik Ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, deprem felaketinin etkilerini yerinde görmek üzere Hatay'da incelemelerde bulundu. İlk olarak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Habib-i Neccar ve Sarımiye camilerini ziyaret eden Ossowski, buradaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Açılışı

Ossowski, ziyaretinin devamında Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Antakya Ofisi'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı zor zamanda Hatay'da bulunduklarını ve dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Ossowski, yaşanan acıların ve sıkıntıların sadece deprem bölgesindekilerin anladığı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Yakınlarımızı, sevdiklerinizi kaybetmek, dostlarınızın, aile mensuplarının yaralanması, can kaybının yanı sıra evlerin yıkılması... Normal hayat bir anda altüst oldu" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Hatay'daki insanların göstermiş olduğu dayanışma ve işbirliğinin kendisini mutlu ettiğine dikkat çekti.

AB İşbirliği ve Destek Vurgusu

Büyükelçi Ossowski, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AB olarak biz, hükümetinizle, belediyenizle işbirliği yapıyoruz ve sivil toplum örgütleriyle de yakın işbirliği içerisindeyiz. Herkes el ele verdiği takdirde ilerleme kaydedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentin yeniden ayağa kaldırılması için sürdürülen çalışmalara dair bilgi verdi. Törenin ardından açılış yapıldı ve Ossowski ile Öntürk, ofisi gezerek incelemelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Hatay'da incelemelerde bulundu. Ossowski, Kurtuluş Caddesi'nde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Antakya Ofisi'nin açılış törenine katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Hatay'da incelemelerde bulundu. Ossowski, Kurtuluş Caddesi'nde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Antakya Ofisi'nin açılış törenine katıldı.