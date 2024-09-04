Büyükelçi Serim'den 'Şampiyon Melekler' İçin Destek Mesajı

Büyükelçi Serim, 'Şampiyon Melekler' İçin Destekte Bulundu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek verdiklerini duyurdu. Bu öğrenciler, ülkelerinde 'Şampiyon Melekler' olarak anılmakta.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Destek Mesajı

Büyükelçi, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, bugün Adıyaman’da yapılacak olan keşif çalışmalarının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı: 'Milletçe içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak 'Şampiyon Melekler'imizin ailelerinin yanındayız.'

Depremin İzleri ve Dayanışma Vurgusu

Serim, 'Şubat 2023’te ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin acısı halen milletçe yüreğimizdedir.' diyerek, 'Ne yazık ki, yüzyılın felaketinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi ve evlatlarımızı da kaybettik.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın deprem sonrası arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında aktif rol oynadığını belirtti.

Gelecek İçin Sürdürülen Çalışmalar

Serim, göreve başladığında ilk olarak depremde yaşamını yitiren Kıbrıs Türkü vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldiğini belirterek, 'Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz her zor günümüzde olduğu gibi bu felakette de acımıza ve mücadelemize ortak oldular.' şeklinde konuştu. Bununla birlikte, deprem felaketinin yol açtığı can ve mal kaybının azaltılması için yapılacak çalışmalara da destek vermeye devam edeceğini vurguladı.