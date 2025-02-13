Büyükelçi Ufuk Gezer, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Destek Verdi

Ufuk Gezer, Anadolu Ajansı'nın Ödüllü Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, olay anlarını ve anları yakalayan fotoğrafçılara destek oldugunu açıkladı.

Büyükelçi Gezer, bu tür etkinliklerin medya ve kültürel iletişim açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Oylama sürecinin, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını uluslararası arenada tanıtma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Gezer, Anadolu Ajansı'nın uluslararası platformda itibarını artırdığını ve toplumsal olayları objektif bir şekilde yansıttığını ifade etti. "Yılın Kareleri" oylamasının da bu bağlamda önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.