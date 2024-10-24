Büyükelçi Yıldız BMGK'de Suriye İhtilafını Değerlendirdi

Büyükelçi Ahmet Yıldız'dan BMGK Açıklamaları

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Suriye'deki durumu ele aldı. Yıldız, terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tehditlere dikkat çekti ve Suriye ihtilafının korkunç sonuçlarından birinin kaos üzerinden ayrılıkçı taleplerin sürdürülmesi olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki Şiddet ve Gazze İhtilafı

Büyükelçi Yıldız, Orta Doğu'da artan şiddet olaylarının kaygı verici olduğunu, Gazze'deki çatışmanın bölgeyi etkileme riskinin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Lübnan'daki Mülteciler Üzerindeki Etkiler

Yıldız, özellikle Lübnan’da 750 bin Suriyeli mültecinin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılardan etkilendiğinin altını çizdi. Mültecilerin Suriye'ye dönüşünün insani krizle birleşerek durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yıldız, uluslararası topluma Suriye halkını yüzüstü bırakmaması gerektiğini ve bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesini önlemek için itidalli davranılması çağrısında bulundu.

Terör Örgütleri ve Türkiye'nin Mücadelesi

Sözlerine devam eden Yıldız, Suriye'deki 13 yıllık çatışmanın milyonlarca insana acı verdiğini vurguladı. PKK/YPG'nin Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Yıldız, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik saldırının PKK tarafından planlandığını ifade etti.

PKK’nın Ayrılıkçı Gündemi

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin daha önce PKK'nın yol açtığı sivil ölümler konusundaki uyarılarını hatırlatarak, bir sonraki toplantıda PKK ve bağlantılı grupların terör listesine alınmasını umut ettiğini söyledi.