Büyükelçi Yıldız, Hartum'u Ziyaret Etti

Büyükelçi Yıldız'ın Hartum Ziyareti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Ağustos 2024'te göreve başlamasının ardından Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretini, ordunun kontrolüne geçen başkente yaptı.

Temaslar 3-5 Ağustos Tarihlerinde Gerçekleşti

Büyükelçi Yıldız, 3-5 Ağustos tarihleri arasında kara yoluyla Hartum ve Nil Nehri eyaletinde bir dizi önemli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında bölgedeki durum hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yıldız'ın bu ziyareti, Türkiye'nin Sudan'daki diplomatik ilişkilerini güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

