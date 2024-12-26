Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu

Büyükelçiler Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan büyükelçileri Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt’ten kabul etti.
Serra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, ardından büyükelçileri bireysel olarak kabul ederek, her biriyle ayrıntılı görüşmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.