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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atanan büyükelçileri kabul ederek güven mektuplarını aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:30
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu

Büyükelçiler Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan büyükelçileri Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt’ten kabul etti.

Serra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, ardından büyükelçileri bireysel olarak kabul ederek, her biriyle ayrıntılı görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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