DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,02 0,04%
ALTIN
3.013,24 -0,64%
BITCOIN
2.295.444,56 0,95%

Büyükelçiler, Erdoğan'a Güven Mektubu Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:59
Büyükelçiler, Erdoğan'a Güven Mektubu Takdim Etti

Büyükelçilerden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, İrlanda, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen büyükelçileri kabul ederek güven mektuplarını aldı.

Kabul Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Hendrik Van De Velde (Belçika), Büyükelçi Clare Brosnan (İrlanda), AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Büyükelçi Petr Stepanek (Çek Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim ettiler.

Hatıra Fotoğrafı

Büyükelçiler, aynı zamanda büyükelçilik mensupları ve aile üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı. Törenin ardından, büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ayrı Ayrı Kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul edilen büyükelçileri tek tek ağırlayarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Brosnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Brosnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı
3
Avrupa Şampiyonu Boksör Yalgettekin, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı
4
Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları Davası
5
Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
6
Bakan Güler, Libya İçişleri Bakanı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni: Diyanet Başkanı Erbaş'ın Vurguları

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak