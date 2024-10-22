Büyükelçiler, Erdoğan'a Güven Mektubu Takdim Etti

Büyükelçilerden Güven Mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, İrlanda, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen büyükelçileri kabul ederek güven mektuplarını aldı.
Kabul Töreni
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Hendrik Van De Velde (Belçika), Büyükelçi Clare Brosnan (İrlanda), AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Büyükelçi Petr Stepanek (Çek Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim ettiler.
Hatıra Fotoğrafı
Büyükelçiler, aynı zamanda büyükelçilik mensupları ve aile üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı. Törenin ardından, büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Ayrı Ayrı Kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul edilen büyükelçileri tek tek ağırlayarak görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Brosnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Brosnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.