Büyükgümüş: 'Gündemimizde Erken Seçim Yok'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'da düzenlediği basın toplantısında, erken seçim ile ilgili gündemlerinin bulunmadığını vurguladı. Büyükgümüş, "Bizim gündemimizde sadece milletimize hizmet edeceğimiz alanlara yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme ön yoklaması olarak başlayan sürecin maalesef bir tiyatroya dönüştüğünü görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Yalova Ziyareti ve Gelecek Hedefler

Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret ettiği sırasında, ildeki çalışmalara dair geniş bilgi aldıklarını belirtti. "Gelecek 3 yılda teşkilatı ileriye taşıyacak, birlik ve beraberliği güçlendirecek ve 2028 seçimlerine güçlü bir iklim ile hazırlanıyoruz," dedi.

Büyükgümüş, Ramazan ayının bereketiyle birlikte, Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatların milletle buluşmayı hedeflediğini belirterek, "Her bir teşkilat mensubu, gönlünde ve zihninde taşıyarak partimizi, davamızı geleceğe taşıyacak en kritik dönemeçlerinden birini teşkil edecek 2028 seçimlerine hep birlikte yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP'nin Erken Seçim Talebi Üzerine

Büyükgümüş, CHP'nin erken seçim talebiyle ilgili bir basın mensubunun sorusu üzerine, "Bizim gündemimizde sadece milletimize hizmet edeceğimiz alanlara yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. CHP'de sürecin ne olacağına dair belirsizlik varken, bu tartışmaların bizim için bir anlamı yok," diye ifade etti.

Öte yandan, İstanbul'daki belediyenin çalışmalarına da değinen Büyükgümüş, "İstanbul halkının ulaşım ve altyapı gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını" belirterek, bu durumun kendilerini üzmekte olduğunu ifade etti.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Topçu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav ile partililerin katıldığı ziyarette, Büyükgümüş teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti. Büyükgümüş, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti. Büyükgümüş, burada konuşma yaptı.