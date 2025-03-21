Büyükgümüş'ten CHP Çağrılarına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Nevşehir'deki iftar programında CHP'nin sokak çağrılarını kınadı ve demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:16
Büyükgümüş'ten CHP Çağrılarına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Nevşehir'de düzenlenen iftar programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarına çok sert bir yanıt verdi.

Büyükgümüş, CHP'nin bu çağrılarının demokrasi adına bir utanç vesikası olduğunu belirtti ve geçmişte sokak eylemleri ile birlikteliği bozmak isteyenlerin siyasi tarihin karanlıklarına gömüldüğünü ifade etti.

Demokrasinin Kurallarına Vurgu

Büyükgümüş, konuşmasında “Demokrasinin ve siyasetin kuralları belli. Milletin huzuruna çıkacaksınız ve oyuna, gönlüne talip olacaksınız” dedi. Siyasi çatışmalara ve kaosa öncülük eden söylemlere dikkat çekerek, bu tür eylemlerin halk tarafından kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

“Adeta bir tiyatro seyrediyoruz”, diyerek CHP'lilerin kendi iç çelişkilerini eleştiren Büyükgümüş, yargının bağımsız olduğunu, herkesin fikirlerini mahkemelerde savunabileceğini belirtti. Ancak, yıkma ve yakma eylemlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yeni Türkiye Vurgusu

Büyükgümüş, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Yeni Türkiye'yi inşa ettiğini, bu süreçte ayrımcılığın yeri olmadığını, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Son olarak, “Nevşehir'den çağrıda bulunuyorum, gelin siyaseti fikirle ve ahlakla yapalım” diyerek, toplumda huzuru bozmaya yönelik girişimlerin asla kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca kent...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca kent...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuştu.

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