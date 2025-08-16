DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Büyükgümüş'ten Yalova'da CHP Eleştirisi: 'Psikoloji Biliminin Vakası'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'da CHP'yi sert sözlerle eleştirerek partinin siyasetin ötesine geçtiğini savundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:39
Büyükgümüş'ten Yalova'da CHP Eleştirisi: 'Psikoloji Biliminin Vakası'

Büyükgümüş'ten Yalova'da CHP Eleştirisi: 'Psikoloji Biliminin Vakası'

Yalova

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya başlamadan önce 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri andı.

Büyükgümüş, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takıldığını hatırlatarak, Yalova'nın ilk kadın milletvekili ile ilk kadın belediye başkanının yan yana olmasından duydukları gururu dile getirdi.

"CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir" dedi.

Partisinin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları dönemde CHP'nin genel başkan düzeyinde iftira siyasetine başvurduğunu gördüklerini ifade eden Büyükgümüş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok büyük iddialarla yarını işaret edildiği basın açıklamasıyla tam bir fiyaskonun yaşandığı bir tabloyu ibretle seyrettik. CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan, siyaset üretemeyeceğini düşünen bir anlayışla hayretle karşı karşıyayız. İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmaları karşısında bir itirafçı, CHP nezdinde sıklıkla gündeme getirildi ve türlü iftiralarla yaptığı itiraflar ele alındı. Bizler de hayretle bunları basından takip ettik ama geldiğimiz noktada bu iftiracı, yalancı olarak adlandırdıkları kişinin bir söylemine sahip çıkarak ki onunda bir sefer başka söylediğini diğer sefer başka söylediğini yine adli kayıtlardan öğreniyoruz. Gördüğümüz tablo karşısında bu sefer buna sarılarak AK Partimizi itham edip bühtan ihraç etmeye kalktığını görüyoruz."

Büyükgümüş, siyasi partilerin hizmet yarışı yapması gerektiğini vurgulayarak, CHP'nin bunun tam tersine davrandığını savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik kim daha büyük bir yalan atacak, bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz. Bu bir siyasi parti için adeta bünyeye girmiş bir kurt niteliğindedir ve kendi içinde erimeye, çürümeye adeta CHP son sürat devam etmektedir. Ülkemizin, demokrasimizin geleceği için bunu önemli bir tehlike olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böylesine esir alınmış ve tek amacı gayreti bir yolsuzluk çetesini aklamak şeklinde üzülerek söylüyorum olmamalı."

Toplantı, CHP'den istifa eden Altınova Belediye Meclis Üyesi Gazi Yılmaz'ın rozetinin takılması ve fotoğraf çekimiyle son buldu. Toplantıya ayrıca AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar