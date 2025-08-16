Büyükgümüş'ten Yalova'da CHP Eleştirisi: 'Psikoloji Biliminin Vakası'

Yalova

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya başlamadan önce 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri andı.

Büyükgümüş, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takıldığını hatırlatarak, Yalova'nın ilk kadın milletvekili ile ilk kadın belediye başkanının yan yana olmasından duydukları gururu dile getirdi.

"CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir" dedi.

Partisinin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları dönemde CHP'nin genel başkan düzeyinde iftira siyasetine başvurduğunu gördüklerini ifade eden Büyükgümüş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok büyük iddialarla yarını işaret edildiği basın açıklamasıyla tam bir fiyaskonun yaşandığı bir tabloyu ibretle seyrettik. CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan, siyaset üretemeyeceğini düşünen bir anlayışla hayretle karşı karşıyayız. İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmaları karşısında bir itirafçı, CHP nezdinde sıklıkla gündeme getirildi ve türlü iftiralarla yaptığı itiraflar ele alındı. Bizler de hayretle bunları basından takip ettik ama geldiğimiz noktada bu iftiracı, yalancı olarak adlandırdıkları kişinin bir söylemine sahip çıkarak ki onunda bir sefer başka söylediğini diğer sefer başka söylediğini yine adli kayıtlardan öğreniyoruz. Gördüğümüz tablo karşısında bu sefer buna sarılarak AK Partimizi itham edip bühtan ihraç etmeye kalktığını görüyoruz."

Büyükgümüş, siyasi partilerin hizmet yarışı yapması gerektiğini vurgulayarak, CHP'nin bunun tam tersine davrandığını savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik kim daha büyük bir yalan atacak, bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz. Bu bir siyasi parti için adeta bünyeye girmiş bir kurt niteliğindedir ve kendi içinde erimeye, çürümeye adeta CHP son sürat devam etmektedir. Ülkemizin, demokrasimizin geleceği için bunu önemli bir tehlike olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böylesine esir alınmış ve tek amacı gayreti bir yolsuzluk çetesini aklamak şeklinde üzülerek söylüyorum olmamalı."

Toplantı, CHP'den istifa eden Altınova Belediye Meclis Üyesi Gazi Yılmaz'ın rozetinin takılması ve fotoğraf çekimiyle son buldu. Toplantıya ayrıca AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer katıldı.