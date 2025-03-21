Büyükgümüş: Türkiye'de Teşkilatlar Fedakarlıkla Görevde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kırşehir'de teşkilatların fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:06
Büyükgümüş: Türkiye'de Teşkilatlar Fedakarlıkla Görevde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kırşehir'de Konuştu

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir adanmışlık ve fedakarlıkla teşkilatlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Seher Ünsal'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca ilçe ve belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.

Ramazan Ayı Faaliyetleri

Konuşmasında, ramazan ayında AK Parti teşkilatlarının gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Büyükgümüş, tüm toplumsal kesimlerle iftardan sahura kadar bir araya geldiklerini belirtti. "Ramazanın bereketinden istifade ettiğimiz bir çalışma dönemini yürütüyoruz," dedi.

Büyükgümüş, Kırşehir'deki programlarının ardından sahur programında da partililerle bir araya geleceğini ekledi. "AK Parti olarak ramazanın bereketinden, kardeşlik ikliminden fazlaca istifade edip çalışmalarımızı yürütüyoruz," şeklinde konuştu.

Daha sonra teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısına katılan Büyükgümüş'e, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlileri eşlik etti.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (solda) , partisinin...

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (solda) , partisinin Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Seher Ünsal'dan (sağda) faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Büyükgümüş, ilçe ve belediye başkanları ile görüştü.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (solda) , partisinin...

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (solda) , partisinin Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Seher Ünsal'dan (sağda) faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Büyükgümüş, ilçe ve belediye başkanları ile görüştü.

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