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Büyükkılıç, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:13
Büyükkılıç, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yılın Kareleri Oylamasında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılım gösterdi. Bu anlamlı etkinlik, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmekte.

Büyükkılıç, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın sağladığı bilgilerin önemine dikkat çekerek, fotoğrafların toplumda yarattığı etkilerin altını çizdi. Belediyesi olarak sanata ve kültüre verdiği destekle tanınan Başkan, oylamanın halkın katılımını teşvik ettiğini vurguladı.

Oylama, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda görsel sanatların önemini toplumda artırmayı hedefliyor. Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin sanat ve kültür alanında farkındalık yaratma açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kayseri'deki etkinliklerin yanı sıra, Anadolu Ajansı'nın uluslararası düzeydeki tanınırlığına da dikkat çeken Büyükkılıç, fotoğraf sanatının birleştirici gücünü dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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