Büyükkılıç: Kartal Kavşağı'na Alternatif Yollar Açılıyor

Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı projesi öncesi Tapu Kadastro ile cezaevi arasındaki alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi, mağduriyet önlenecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:13
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı projesi öncesinde alternatif güzergâh oluşturma çalışmaları kapsamında Tapu Kadastro Müdürlüğü ile cezaevi arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Alternatif güzergâhla ulaşımda kesinti önlenecek

Büyükşehir Belediyesi yönetiminde yürütülen çalışmayla, Kartal Kavşağı uygulamasına geçilmeden önce trafik akışı etkilenecek bölgelerde yeni düzenlemeler yapılarak kapanma sürecinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak personele kolaylıklar diledi. İnceleme sırasında belediye yetkilileriyle projeye dair koordinasyon sağlandı.

Büyükkılıç projeye ilişkin şunları söyledi: "Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile cezaevi arasındaki kısmı ıslah ederek o bölgede yolumuzu düzenlemek suretiyle bir bakıma da Kartal Kavşağı’mızın alternatif yollarını açmış oluyoruz kapanma sürecinde bir mağduriyet oluşmaması için. Talas tarafından gelenlerin şehrimizin içerisine girerken buralardan geçmeleri, yine Talas tarafından gelen vatandaşlarımızın üniversitemizin önünden yeni açmış olduğumuz ana arterimiz Davud-el Kayseri ismini verdiğimiz arterden 29 Ekim Kavşağı’ndan geçmek suretiyle organize sanayiye gitmeleri sağlanmış olacak".

İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu ve benzeri ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla şehir içi trafiğin rahatlamasını, ulaşımın güvenlik ve konforunun artmasını sağlamayı sürdürecek.

