Büyükkılıç’tan Bakan Murat Kurum’a Ankara Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum’u Ankara’da ziyaret ederek altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 14:57
Büyükkılıç’tan Bakan Murat Kurum’a Ankara Ziyareti

Büyükkılıç’tan Bakan Murat Kurum’a Ankara Ziyareti

Ankara — Görüşme Detayları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi programa katılmak üzere bulunduğu Ankara’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere şehir için önem taşıyan konular ele alındı ve Bakan Kurum ile istişarelerde bulunuldu.

Heyet ve İstişare

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Görüşme sonunda, Başkan Büyükkılıç destekleri ve misafirperverlikleri için Bakan Kurum’a teşekkür ederken, Bakan Kurum da tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’U ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı