Büyükkılıç’tan Bakan Murat Kurum’a Ankara Ziyareti

Ankara — Görüşme Detayları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi programa katılmak üzere bulunduğu Ankara’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere şehir için önem taşıyan konular ele alındı ve Bakan Kurum ile istişarelerde bulunuldu.

Heyet ve İstişare

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Görüşme sonunda, Başkan Büyükkılıç destekleri ve misafirperverlikleri için Bakan Kurum’a teşekkür ederken, Bakan Kurum da tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

