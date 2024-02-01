Buz tutan Çoruh nehrinde sıcak su havaya atıldığı anda kristalleşti

Bayburt'ta karın ardından hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü. Çoruh Nehri'nin üzeri buzla kaplandı. Kentteki insanlar havaya sıcak su fırlattı ve suyun donarak kristalize olduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Buz tutan Çoruh nehrinde sıcak su havaya atıldığı anda kristalleşti
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Karadeniz'in doğusunda yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası soğuk hava hakim. Kar ve buz yüzünden bölgedeki pek çok köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Bayburt'ta ise hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar indi.

çoruh nehri

Mescit Dağları'ndan doğan ve 376 kilometrelik yolculuğunun sonunda Batum'dan Karadeniz'e ulaşan, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan ve Bayburt'u da sulayan Çoruh Nehri'nin üzeri, soğuk havadan dolayı yer yer buz tuttu.

çoruh nehri

Kentteki çeşme ve göletlerin üzeri buzla kaplanmıştı. İnsanlar havaya sıcak su fırlattı ve suyun donup kristal haline geldiği anlar, göz alıcı görüntüler yarattı.

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