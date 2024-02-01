Buz tutan Çoruh nehrinde sıcak su havaya atıldığı anda kristalleşti

Karadeniz'in doğusunda yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası soğuk hava hakim. Kar ve buz yüzünden bölgedeki pek çok köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Bayburt'ta ise hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar indi.





Mescit Dağları'ndan doğan ve 376 kilometrelik yolculuğunun sonunda Batum'dan Karadeniz'e ulaşan, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan ve Bayburt'u da sulayan Çoruh Nehri'nin üzeri, soğuk havadan dolayı yer yer buz tuttu.





Kentteki çeşme ve göletlerin üzeri buzla kaplanmıştı. İnsanlar havaya sıcak su fırlattı ve suyun donup kristal haline geldiği anlar, göz alıcı görüntüler yarattı.