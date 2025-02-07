Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Süleyman Atlı'dan Fark Yaratan Gösteri

Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Unutulmaz Bir Gösteri

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, Çıldır Gölü'ndeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. Buzla kaplı göl, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan bu doğal güzellik, Kars Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen çalışma ile tanıtımı yapılıyor. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Atlı özel tasarım metal tekerlekli cross motor ile gölün kar ve buzlu yüzeyinde akrobatik hareketler yaptı.

Daha sonra 300 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde kesilen buz havuzunda sıradışı bir gösteri sergileyen Atlı, burada elektronik sörf tahtası ile parkuru başarıyla tamamladı. Bu gösteri, Çıldır Gölü'nün kış turizmindeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde elektronik tahtayla sörf ve metal tekerli cross motorla gösteri yaptı.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde elektronik tahtayla sörf ve metal tekerli cross motorla gösteri yaptı.