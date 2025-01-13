Buzla Kaplı Çoruh Nehri'nde Kızak Keyfi

Ayburtlular, Buzla kaplı Çoruh Nehri'nde kızak keyfi yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:14
Buzla Kaplı Çoruh Nehri'nde Kızak Keyfi

Çoruh Nehri'nde Kızak Keyfi Başladı

Ayburtlular, yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Soğuk hava, Arpalı beldesi'nden geçen nehrin bir bölümünün donmasına neden oldu.

Belde sakinleri, yarım metrelik buzla kaplanan nehirde kızaklarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bazıları ise arkasına bağladıkları ATV'lerle nehir üzerinde tur attı.

Etkinliklerin keyfi artırılıyor

Adem Erbay, "Beldeden geçen nehrin havaların soğumasıyla birlikte buzla kaplandığını gördük. Bunu fırsata çevirdik ve etkinlik düzenlemeye karar verdik. Kızaklarımızı alarak geldik ve burada güzel bir etkinlik yaptık. Hem çocuklar hem de büyükler için farklı bir deneyim oldu. Daha birçok etkinlik planlıyoruz." diye konuştu.

Servet Terzi ise nehrin donduğunu görünce bu fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, "Hafta sonu burada buzun üzerindeki karı temizledik. Bugün kızaklarla bir araya gelip güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız ve çocuklarla keyifli vakit geçirdik." dedi.

Çocuklardan Evranur Çetin de okuldan sonra adeta buz pistine dönen alana geldiğini ve burada kaymanın oldukça eğlenceli olduğunu ifade etti.

Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

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