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Buzlarla Kaplı Çıldır Gölü Kutupları Andırıyor

Çıldır Gölü, etkileyici kış manzarasıyla Sibirya’yı andırıyor. Dondurucu soğuk, gölde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:21
Buzlarla Kaplı Çıldır Gölü Kutupları Andırıyor

Çıldır Gölü'nde Kış Mucizesi

Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü'nde buzlanma sonrası oluşan etkileyici görüntüler kutupları andırıyor. Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve 123 kilometrekare alana sahip olan bu doğal güzellik, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Buzlu Manzaralar ve Kış Aktiviteleri

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde, atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcıları, dondurucu soğukların etkisiyle bu yıl ayrı bir tecrübe yaşıyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle gölün bir bölümü buz tutmuş durumda.

Rüzgar ve Dalgaların Etkisi

Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesinde, rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgalar etrafı buzla kapladı. Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ve işletmelere ait çardaklar, sandalyeler ve masalar da tamamen buz tuttu. Bu manzara, kışın doğanın sunduğu büyüleyici bir görünüm sunuyor.

Turhan Kılıç’tan Açıklamalar

Çıldır Gölü'ndeki balık lokantasının sahibi Turhan Kılıç, soğuk hava ile rüzgarın etkisiyle oluşan görüntüler konusunda şunları söyledi: "Gölde ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Teknem 'Baba Reis' tamamen buzla kaplandı ve ilkbaharın gelmesini bekliyor. Bu sene Çıldır Gölü, ağlayarak dondu. Çünkü soğuk, rüzgar ve dalgalar birleşerek bu eşsiz manzarayı oluşturdu." Kılıç, Çıldır Gölü'nün, Kuzey Kutbu'na yakın olan Sibirya'yı andırdığını belirterek, "Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü. Şu an kıyıdaki her şey buzla kaplı ve doğal bir görüntü oluşturdu." diye ekledi.

Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor. Hava...

Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bugünlerde Çıldır Gölü'nün bir bölümü buz tuttu. Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesinde rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar etrafı buzla kapladı. Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ile bir işletmeye ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve teknelerin tamamen buz tuttuğu bölgedeki kış manzarası, kutupları andırıyor.

Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor. Hava...

Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bugünlerde Çıldır Gölü'nün bir bölümü buz tuttu. Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesinde rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar etrafı buzla kapladı. Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ile bir işletmeye ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve teknelerin tamamen buz tuttuğu bölgedeki kış manzarası, kutupları andırıyor.

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