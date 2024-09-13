BYD'den Türkiye'deki Yatırımlar İçin İş İlanları

BYD, Türkiye'de Yeni İstihdam Fırsatları Sunuyor

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye'de gerçekleştireceği 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Manisa ve İstanbul için aranan pozisyonlar dikkat çekiyor.

İstanbul ve Manisa'da Aranan Pozisyonlar

BYD'nin yayımladığı iş ilanlarında, Manisa için işe alım uzmanı, insan kaynakları yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. İstanbul'da ise yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu gibi alanlarda iş fırsatları mevcut.

Yatırım Anlaşmaları ve Süreçler

Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Manisa'da yıllık 150 bin araç üretecek bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil tesisi kurulması planlanıyor. Projenin 2026 yılı sonunda üretime geçmesi hedefleniyor. Bu tesis ile birlikte ayrıca, 5 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Piyasa Teşvikleri ve Diğer Markaların Yaklaşımları

Çinli otomotiv markalarının Türkiye'ye yönelik yatırım iştahı artarken, BYD'nin ardından Chery gibi farklı markaların da yatırım planları dikkat çekiyor. Türkiye, son kararlar neticesinde otomotiv sanayisinde cazip bir yatırım merkezi haline geliyor. Yerli üretimi desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla uygulanan yeni gümrük vergileri, bu markaları yatırım yapma konusunda cesaretlendiriyor.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Yerli otomotiv sanayisinin gelişimi için önemli adımlar atan BYD ve diğer markalar, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemi artırarak yerli üretimin payını yükseltmeyi hedefliyor. Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan diğer markalar arasında Skywell ve MG gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, Ganfeng Lithium gibi büyük firmaların da Türkiye'de yatırım yapma planları hali hazırda devam ediyor.