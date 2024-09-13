DOLAR
33,94 -0,17%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.804,19 -0,57%
BITCOIN
1.968.730,57 0,39%

BYD'den Türkiye'deki Yatırımlar İçin İş İlanları

BYD, Manisa ve İstanbul'da yeni iş ilanları yayımladı. 1 milyar dolarlık yatırım planları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:01
BYD'den Türkiye'deki Yatırımlar İçin İş İlanları

BYD, Türkiye'de Yeni İstihdam Fırsatları Sunuyor

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye'de gerçekleştireceği 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Manisa ve İstanbul için aranan pozisyonlar dikkat çekiyor.

İstanbul ve Manisa'da Aranan Pozisyonlar

BYD'nin yayımladığı iş ilanlarında, Manisa için işe alım uzmanı, insan kaynakları yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. İstanbul'da ise yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu gibi alanlarda iş fırsatları mevcut.

Yatırım Anlaşmaları ve Süreçler

Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Manisa'da yıllık 150 bin araç üretecek bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil tesisi kurulması planlanıyor. Projenin 2026 yılı sonunda üretime geçmesi hedefleniyor. Bu tesis ile birlikte ayrıca, 5 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Piyasa Teşvikleri ve Diğer Markaların Yaklaşımları

Çinli otomotiv markalarının Türkiye'ye yönelik yatırım iştahı artarken, BYD'nin ardından Chery gibi farklı markaların da yatırım planları dikkat çekiyor. Türkiye, son kararlar neticesinde otomotiv sanayisinde cazip bir yatırım merkezi haline geliyor. Yerli üretimi desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla uygulanan yeni gümrük vergileri, bu markaları yatırım yapma konusunda cesaretlendiriyor.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Yerli otomotiv sanayisinin gelişimi için önemli adımlar atan BYD ve diğer markalar, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemi artırarak yerli üretimin payını yükseltmeyi hedefliyor. Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan diğer markalar arasında Skywell ve MG gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, Ganfeng Lithium gibi büyük firmaların da Türkiye'de yatırım yapma planları hali hazırda devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
6
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!