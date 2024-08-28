BYD'nin 2. Çeyrek Başarısı: Net Karında Yüzde 32,8 Artış

BYD'nin İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2023 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, fiyat savaşlarına rağmen net karını yüzde 32,8 artırarak 9,1 milyar yuana (yaklaşık 1,27 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Gelirlerde Keskin Artış

BYD'nin gelirleri, nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artış göstererek 176,2 milyar yuana (yaklaşık 24,7 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Agresif Fiyatlandırma Stratejisi

Şirket, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde uyguladığı agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük etmekte. Ayrıca, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayarak uluslararası varlığını genişletme hedefinde kararlılığını sürdürmektedir.

Pazar Payındaki Genişleme

BYD, Çin pazarındaki etkisini büyük ölçüde artırmış ve Volkswagen gibi geleneksel otomobil üreticilerini geride bıraktı. Şirket, genişletilmiş pazar liderliği sayesinde net karını yüzde 30 oranında artırmayı başardı.

Dikey Entegrasyon ve Gelecek Vizyonu

BYD, batarya gibi otomobil üretimi için gerekli bileşenlerin çoğunu kendi tesislerinde üreterek dikey entegrasyon stratejisi uyguluyor. Geleceğe yönelik hedefleri arasında, yurt dışı satışlarının toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturması ve küresel üretim merkezleri kurarak gümrük vergilerine karşı bir çözüm geliştirmek yer alıyor. Şirket, aynı zamanda yıllık %20 satış artışı hedefliyor.